北韓出現大量軍隊和車輛的集結，儘管新冠疫情肆虐，軍隊仍為重要軍事遊行作排練準備，美國一智庫單位揭露的衛星照片顯示。

專門研究北韓的38 North智庫出示北韓軍隊周一在Mirim遊行訓練廣場的集結，該處位於平壤郊區。

10月10日為北韓勞動黨75周年的紀念日，衛星照片顯示遊行演練正在進行。正式的遊行地點將在平壤市區的金正日廣場進行，由國家最高領導人帶領舉行。而金正恩當日的露面相當重要，為鞏固個人權威，外界也將觀察當日的北韓領導人狀況，因媒體關切實際領導人以及替身等問題。

北韓目前在Mirim廣場建造約100個永久性大型車庫，幾乎難以觀察內部軍車狀況，但是從周遭路面痕跡可觀察多個車輛頻繁進出痕跡，以及大量活動，38 North表示。

北韓一直試圖透過軍事遊行展示其導彈技術，但是自2018年的國際外交活動以來，北韓已大幅減少導彈活動。

(時報資訊)