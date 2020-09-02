石塑地板製造業者美(吉吉)-KY(8466)8月合併營收2.67億元，年成長6.28％，前8月合併營收為18.97億元，年減少18.6％，今日多空在平盤處展開攻防。

美(吉吉)指出，目前明顯感受外銷代工客戶訂單備貨力道強勁，且持續接獲客戶急單需求殷切，公司將趁勢加速啟動LVT、SPC石塑地磚新系列產品研發上市計畫，有望隨著外銷代工客戶備貨需求積極度提高，擴充LVT、SPC產品線佈局對整體營運將帶來更為明確的效益貢獻。

美(吉吉)整體出貨動能隨著外銷代工、自有品牌雙業務需求而同步轉強，一方面，歐洲地區主要客戶整體庫存水位偏低下，受惠經濟活動逐步恢復以往水準，持續加大LVT、SPC石塑地磚產品拉貨力道，另一方面，集團仍積極深化旗下自有品牌在大陸、台灣地區銷售表現，強化中國大陸地區共8個經銷據點於當地及鄰近地區業務佈局，是8月營收小幅成長的原因之一。

(時報資訊)