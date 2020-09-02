連續兩場攻下40分以上的賈瑪莫瑞，幫助金塊死裡逃生，今天第七戰雖然狀態平平，但依舊是金塊能夠淘汰爵士晉級次輪的重要功臣。(美聯社)

季後賽首輪最精采的組合莫過於金塊與爵士了，原本1比3面臨淘汰邊緣的金塊，靠著賈瑪莫瑞神乎其技的演出扳平，今日又靠著對手米契爾的致命失誤，80比78驚險擊敗爵士，成為NBA史上第13支從1比3劣勢下逆轉晉級的球隊，接下來將與快艇爭奪西區決賽門票。

金塊雖然首戰就在延長賽中拿下勝利，但隨即連吞3敗，外界認為金塊將就此打包回家的時候，賈瑪莫瑞在第五戰豪取42分，幫助金塊死裡逃生；第六戰賈瑪莫瑞更加狂暴的砍進50分，金塊得以扳平系列賽。

今日的第七場殊死戰，雙方幾乎是在兵疲馬困的狀態下上陣，不過金塊挾著二連勝氣勢在打完上半場取得14分領先優勢。易籃後爵士加強防守並且開始反撲，單節只讓金塊攻下15分，進而將落後分數縮小至5分差距。

決勝節，戈貝爾連投帶罰攻下4分，整場落後40分鐘的爵士終於在此刻逆轉超前，此後雙方短兵相接，鏖戰至最後47.5秒戈貝爾暴扣得手，兩隊78戰成平手，金塊喊出暫停，教頭麥克馬龍布署戰術，約基奇抓住空檔出手破網，丹佛大軍再次超前。

爵士兩度暫停只求能夠突破金塊防線，沒想到米契爾突破切入卻發生失誤，蓋瑞哈里斯成功抄截，但並沒有緩下進攻腳步，導致克雷格最後4.4秒上籃放槍，爵士沒有暫停可用，康利只能在槍響時於三分線外倉促出手，球碰眶而出宣告爵士落敗，米契爾眼看球隊遭到淘汰，氣餒地倒地，賈瑪莫瑞上前扶起米契爾，兩人擁抱在一起，頗有惺惺相惜的味道。

金塊能夠死裡逃生的最大功臣是賈瑪莫瑞，但能夠驚險晉級的勝利人物就是約基奇，他今天攻下30分、14籃板，力壓對手戈貝爾的19分、18籃板。

而雙方後衛的巔峰對決則是賈瑪莫瑞17分、4助攻，略遜於米契爾的22分、9籃板，金塊麥克波特10分，爵士克拉克昇同樣10分，金塊的投籃命中率與籃板總數都不如爵士，但米契爾的致命失誤，以及約基奇的致勝投籃，都成為這場焦土之戰的關鍵人物。

(中時 )