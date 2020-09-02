美國貿易代表署（USTR）於美國時間1日表示，已將包括智慧手錶和某些醫用口罩在內的一系列中國產品的排除加徵關稅有效期延長至2020年底，而不是將之前期限為一年的延長期再延長一年。

路透報導，僅延期四個月，可能為美國保留一些籌碼，促使中國實施第一階段貿易協定，但會增加從藍牙設備到立式鋼琴等產品進口商面臨的不確定性。

USTR在「聯邦公報」的一份通知中說，此次延期適用於美國總統川普一年前根據「301條款」對一系列中國商品加徵關稅的排除清單中的商品，當時中美兩國正在進行貿易談判，價值約1,250億美元的商品面臨加徵15％的關稅，之後中美1月份簽署第一階段協定，關稅被降至7.5％。

獲得延期的排除清單中的商品包括，許多藍牙和可穿戴資料傳輸設備，比如蘋果、FitBit等科技公司從中國進口的設備。獲得延期的排除清單中還包括一些口罩、呼吸器和其他醫療產品，包括聽診器套、棉紗布和血壓計用袖帶。從立式鋼琴到液晶顯示模組和不銹鋼錶殼等產品也將在年底前被包括在排除清單內。

USTR此前給予的加徵關稅排除有效期為一年。「聯邦公報」的通知並未說明將排除期延長四個月的具體原因，但川普政府威脅稱，如果中國不能落實首階段貿易協議，將提高關稅。

(工商 )