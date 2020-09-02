2020智慧城市論壇暨展覽因應疫情轉型為線上展覽，並於今年7月份正式上線，截至目前計有350餘件的智慧論壇、累計逾200場商機媒合，上線2個月來已吸引118個國家地區及超過20萬瀏覽數。

副總統賴清德表示，為台灣智慧城市發展奠定基礎，每一個得獎單位運用科技提出解決方案解決問題，對城市、乃至國家貢獻良多。2014年起舉辦，短短幾年時間成為最有規模的實體展，提供跨國交流、智慧城市經驗，提供產業界解決方案平台。因為疫情影響，無法展開實體展，但危機就是轉機，今年規模更甚以往，至少有400家廠商參加、1000個線上攤位，有60個國家、300個城市參與。未來有線上經驗後，實體和虛擬結合，對推動展覽效益更大。最近地緣政治衝擊大、疫情又推波助瀾，各國推動工業4.0，智慧化發展是無可避免的趨勢，結合產官學研讓台灣成為智慧國家，關鍵更在於智慧城市，桃園在2019年智慧城市論壇拔得頭籌，第六屆亞太智慧城市，台北、新北、桃園、台南、高雄都得獎，這些都是直轄市。開放法令、和產業緊密結合，讓全台22個城市都成為智慧城市。開放法令重要，經費也很重要，前瞻計畫、5G經費都可以注入。

台北市電腦公會理事長彭（又又）浪表示，智慧城市展自2014年開始舉辦，每年的展覽規模及海外貴賓與訪客均逐年創高，去年共計有45個國家地區、128位城市首長或代表出席，成為亞洲規模最大的智慧城市專業展。今年受到疫情影響，展覽共同主辦單位台北市電腦公會、台北市政府、桃園市政府及台灣智慧城市產業聯盟一致通過支持將實體展會，轉為線上虛實整合展。7月1日正式上線營運，預計在半年內將網羅全球500家1000個智慧城市解決方案於線上展示，舉辦60場線上專業論壇以及800場商機媒合，提升展會的能量。

彭（又又）浪表示，原先預期全球55個國家地區、2500位國際專業人士參與線上展活動，在經濟部和外交部支持下，截至今日已有118個國家地區，約2.5萬專業人士上網，瀏覽智慧城市展網站達21萬次以上，其中有6成為國際專業人士，遠超過去年實體展的50個國家地區、2061位國際專業人士參與。期盼在政府與產業共同努力下，協助產業創新轉型，台灣成為智慧國家。

(工商 )