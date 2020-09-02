英國《每日電訊報》日前報導，香港警方去年在處理示威活動中，有逮捕醫護人員等不當行為，並指《香港國安法》對醫護人員構成威脅。大陸駐英國大使館2日表示，使館發言人已於8月22日致函該報，駁斥相關錯誤言論，以正視聽。

大陸駐英國大使館微信公號2日表示，陸駐英使館致《每日電訊報》函文表示：「日前貴報發表涉港報導，誣稱香港警方去年在處理暴力示威活動中存在逮捕醫護人員等不當行為，惡意攻擊《香港國安法》對醫護人員構成威脅。中方對此表示強烈不滿和反對。」

發言人稱，「我想強調兩點：第一，香港警方依法懲治暴力犯罪分子，天經地義、無可厚非。香港發生的暴力示威活動，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線。任何違反法律的人和行為都應被依法懲處，這是基本常識。香港警方一直保持最大限度克制，文明執法，極為專業，為恢復香港法治和社會秩序作出了重要貢獻。有些人不去譴責違法犯罪分子的暴行，卻對香港警方捍衛法治的正義之舉橫加指責，居心何在！公理何在！」

發言人說：「第二，香港國安法充分保障遵紀守法居民的各種權利和自由。國安法僅針對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為，懲治的是極少數涉嫌嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，保障的是絕大多數香港居民的安全和依法享有的各種權利和自由，根本不存在所謂對醫護人員等特定人群構成威脅。」

發言人希望《每日電訊報》：「不要偏聽偏信、誤導公眾，堅持全面客觀報導，幫助英國民眾了解真相，看清楚到底是誰在破壞香港繁榮穩定。」

(中時 )