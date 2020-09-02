3年前邱姓女子開車行經南投埔里路段，突然遭道路邊坡落石擊中死亡，引發魚池、埔里鄉民悲憤，要求改善路段用路安全，死者家屬也提告請求國家賠償；最高法院維持歷審認定，南投縣政府對該路段欠缺管理致意外發生，須賠償邱的家屬共859萬多元定讞。

家屬提告指稱，邱女在2017年11月19日上午9點多，行經南投縣埔里鎮投131縣道4K＋780處時，突遭道路邊坡落石擊中身亡，該路段每逢雨季必有土石崩塌，南投魚池鄉民代表會為此曾作成會議紀錄函請縣府增設擋土牆或其他防護措施，但縣府未改善。

家屬表示，代表會反應後，縣府只函覆該路段已設置相關標線、反光標誌、並設置警46「注意落石」等措施，未有積極改善的行為，才會導致落石崩落害邱女死亡，應負賠償責任。

縣府反駁，該路段邊坡並非陡峭，案發時植被狀況良好，雙眼目測所及植被並無裸露或土石滑落等異常現象，該事故發生後施作「高空攔石網」是為防止憾事再次發生，並非因該路段邊坡有裸露，死者家屬不應「以今日所是，直指昨日之非。」

歷審都認為，該路段落石傷人並非偶發特例，縣府在落石砸死人的事件發生後，新施作的高空攔石網確實發揮攔截邊坡落石之效果，顯著提升用路人安全，可縣府未及時採取防免損害的必要措施，致邱女死亡，判賠859萬多元，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )