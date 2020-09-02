政府宣布開放含有瘦肉精的美豬進口，引發不少反彈聲浪，不過前民進黨主席施明德卻力挺蔡英文，直呼「昨非今是又何妨」，終於有個像樣的國家領導人作出智慧的決策了。

施明德今（2）日在臉書表示，領導人就是要引領國家走正確的方向，如果一味討好選民，屈服某個企業或利益族群，必將傷及國家整體長遠的利益，不解決美豬美牛問題，那食安問題就會變成國安問題，瘦肉精比起台美自由貿易協定，台美關係的進一步發展和國防安全，孰重孰輕？難道不是一看就懂的事嗎？

美豬美牛開放進口，施明德直言，又不是國家強迫人民一定要買要吃，且瘦肉精含量已被限制，也提醒有相關疾病的人勿食，何況還有其他配套措施，這個政策沒有到逼迫人民犠牲小我的程度。

施明德說，瘦肉精在台灣早已變質，已不是食安問題而是權鬥的道具了，難道台灣公開販售的食品，全是無毒的嗎？為何多少年來雙方單單拿瘦肉精來攻訐異黨，反瘦肉精也成反美的象徵，就連國台辧也參一腳關心起台灣人民的健康，而忘記自己威脅要攻打台灣。

「天下沒有白吃的午餐」，施明德認為，為了台灣的國防安全，沒有永遠不進口美牛美豬的選項，親美是台灣為了存活被迫的唯一選擇，因此願公開支持蔡英文這項決策，也相信這個決策是正確的，至少是兩害取其輕。最後，施明德喊話「蔡總統，挺住！歷史會證明你是對的」。

【昨非今是又何妨！】 日前，蔡英文總統宣布開放美牛美豬進口及相關配套措施，我內心的聲音是：終於有個像樣的國家領導人作出智慧的決策了！領導人顧名思義就是要引領國家走正確的方向，指導國人朝新希望發展。如果領導人一昧的媚俗，討好選民，屈服某個企... 由施明德發佈於 2020年9月1日 星期二

(中時新聞網)