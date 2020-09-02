醫院非常忌諱亂講話，特別是急救時，別以為患者昏迷聽不到就口無遮攔，外科醫師陳榮堅分享當年他做主治醫師時在急診帶學弟發生的故事，那天半夜3點救護車突然載來一名年輕貌美的溺水女子，到院前已無生命跡象，一旁的學弟卻仍不放棄急救，說著「長這麼漂亮，走掉好可惜…」，盡力搶救後女子仍逃不過死亡的命運，但自那天起學弟身上卻頻繁發生怪事，嚇壞所有人。

陳榮堅在《媽媽好神之俗女家務事》節目中指出，女子是因為感情糾紛，想不開而發生憾事，在急救過程中，學弟不斷讚嘆女子的美貌，覺得她就這樣走掉好可惜，不停想救回她，但陳榮堅警告學弟，閉上嘴巴好好做事，不要亂講話，然而這時已經來不及了，學弟已被女子悄悄盯上，當晚學弟就因為身體不舒服，告假回家休息。

陳榮堅說，自女子過世那天後，學弟整整請了2個禮拜的假，事後追問他才知，他回家以後高燒3、4天不退，眼前都是溺水女子的身影揮之不去，又全身無力動彈不得，在家躺了許久都沒好。

由於學弟的狀況實在太糟，連父母也察覺有異，趕緊帶他去廟裡收驚，師父一看嘆了一口氣，告訴學弟他被跟上了，因為他一直很稱讚這名女孩子長得很美，讓這女孩決定一輩子跟著他不走了，把學弟全家嚇得半死，並拜託師父救救他，最後師父花了一個禮拜超渡女孩，才了結此事。

翻攝自《媽媽好神之俗女家務事》Youtube

(中時新聞網)