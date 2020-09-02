製作人郭建宏駁斥歐弟和JR鬧翻。（圖／中時資料照片）

41歲「歐弟」歐漢聲最近風波不斷，先是轉發女童被風箏纏飛上天的影片，失言說：「暑假完了...小孩都能玩上天了」，接著秒刪。最近又傳他在節目《極智對決 誰梭了算》和另一名主持人JR（紀言愷）鬧不合，知名製作人郭建宏則透過媒體表示，歐弟不可能因為心結不配合宣傳，「現實告訴我他大陸已經回不去」。

昨《CTWANT》報導，由庹宗康、張景嵐、「歐弟」歐漢聲、「JR」紀言愷主持的《極智對決誰梭了算》才播出一季就傳出主持群換角，主因是歐弟與JR在節目上互鬥埋下心結，還有知情人稱歐弟曾氣到放話：「有他（JR）沒有我」，兩人關係水火不容，JR才決定離開節目。

對此，JR經紀人回應，是JR的工作行程無法長期配合外景節目，種種考量下才不繼續主持第二季，而是否和歐弟鬧翻，JR經紀人沒多說，媒體也發現，歐弟的IG獨缺關注JR，似乎讓兩人不和傳聞更添真實性，歐弟經紀人被問此事，則驚訝表示：「蛤？哪有？」但也沒直接否認。

據《ETtoday星光雲》報導，節目製作人郭建宏緩頰說，歐弟不可能拒絕幫忙宣傳節目，且他大陸工作量變少，幾乎已經無法回去，他從小看歐弟長大，所謂的不合傳聞可能只是求好心切，「映畫也不可能容許他在節目中囂張」。

郭建宏也指出，且節目中還有大哥庹宗康在，一切以庹宗康的決定算數，嘆演藝圈目前環境已經不好，大家應該一起努力，而不是製造矛盾或紛爭。

(中時新聞網)