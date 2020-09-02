美國知名好萊塢男星查寧塔圖（Channing Tatum），日前因在電影《舞棍俱樂部》中大展結實肌肉線條而被封為「全球最性感男星」。但近日他竟在個人IG上上傳了一張穿著「仙女」服裝造型的照片，吸引網友們的注意。

查寧塔圖過去曾在《舞出真我》、《龍虎少年隊》、《最後一封情書》、《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》及《金牌特務：機密對決》等電影中，以精湛的演技及帥氣的外表獲得影迷喜愛。而在出道前曾是脫衣舞男的他，還將這段經歷拍進了電影《舞棍俱樂部》及《舞力麥克：尺度極限XXL》中，在劇中大秀性感「大肌肌」迷倒一票女粉絲，也讓他因此獲得「全球最性感男星」的頭銜。

在 Instagram 查看這則貼文 Channing Tatum（@channingtatum）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 1:34 張貼

近日，查寧塔圖卻突然在IG上曬出一張半裸照，只見他身穿夢幻的「仙女小翅膀」，周圍佈滿了可愛娃娃，手上還拿著童書並在文章中寫下「因為疫情的關係突然和7歲的女兒長時間相處，讓我發現內心也有個小女孩」，強烈的反差令粉絲們十分不適應。不過，他並不全然是「穿好玩」，而是在疫情間激發了創作靈感，認真推出了一本名為《Sparkella》的童書藉此宣傳。

而他超反差的仙女扮相，除了引來143人按讚一致好評外，還釣出了男星麥卡德布魯克斯（Mehcad Brooks）調侃表示「你內心的公主很火辣」。

在 Instagram 查看這則貼文 Channing Tatum（@channingtatum）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 11:00 張貼

(中時新聞網)