時力立委王婉諭今日召開記者會表示，有關近日發生高雄一名國中少女北上見網友後失聯一事，根據警政署資料，最近3年的未成年離家出走統計資料，每年約4千人。應盡速修法預防失蹤離家兒少及兒少資料管理中心。

近日高雄驚傳一名國中女生北上見網友後失聯，所幸警方日前已尋獲該名少女，並逮捕涉嫌誘拐、限制少女行動自由的嫌犯，此案雖已落幕，卻讓國人看見兒少在網路世界中面臨各式各樣的風險。

王婉諭指出，兒少網路誘拐的重點是事先預防，讓未成年人了解網路可能遭遇的風險。而兒少若有離家經歷，回家後再度離家的現象很常見，應建立追蹤機制，找到兒少想離家的原因。

與會的兒童福利聯盟主任李宏文說，「安珀警報」是透過臉書、推特等網路社群平台協尋離家兒少的機制，通報要件是符合「未滿18歲的兒少擄人勒贖」或「未滿7歲者於緊急查詢24小時仍為尋獲，且疑涉刑事案件，比照重大刑案列管偵辦」等重案，並須「當事人、法定代理人、行使親權、監護權人同意」。

李宏文表示，美國司法部對各州所提出的「安珀警報」發布指引，並無規定「勒贖」，只要執法機構確認有「誘拐事件」，就能啟動，台灣實有放寬必要。

刑事局研究員林標油說，會和臉書等合作機構溝通，研議「安珀警報」適用範圍是否未來朝放寬方向來討論，強化兒少保護。

(中時 )