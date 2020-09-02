華碩（ASUS）今年度的旗艦機 ZenFone 7/7 Pro 已於9月1日正式開賣。ASUS ZenFone 系列自6代改版成翻轉鏡頭後，今年的ZenFone 7系列同樣延續了這項特點，讓翻轉成為旗艦焦點。在手機防護配件方面，華碩找上了同樣來自台灣的在地防摔配件品牌「犀牛盾 RhinoShield」合作獨家手機殼配件，雙方的軟硬體透過技術性的共同開發，針對 ZenFone 7 主打的翻轉鏡頭，讓用戶在使用過程中，擁有更流暢而智慧的使用體驗。

犀牛盾這次與ASUS合作的指定配件為SolidSuit防摔背蓋手機殼，這款手機殼採一體成形的全包覆式設計，同樣使用犀牛盾ShockSpread防摔耐衝擊材料技術製成。這次犀牛盾為 ZenFone 7 專屬打造了鏡頭滑蓋設計做防刮保護，最大亮點就是在滑蓋內鑲感應磁石。

犀牛盾從使用者角度出發做設計，打造ZenFone 7系列滑蓋手機殼。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

一般情況下使用翻轉鏡頭，馬達啟動過程中如果遇到障礙物會造成機身抖動，鏡頭才會在保護機制作用下收回。但手機滑蓋內鑲的磁石，讓手機鏡頭能在開啟前，就及時偵測是否有異物阻擋，並連結 ZenFone 7 內建感測元件，於螢幕畫面上提前提醒使用者開啟滑蓋。

因此這款手機殼，在幫手機殼加了一道鏡頭防刮機制的同時，也避免不小心忘了打開鏡頭防刮滑蓋，而導致機體造成無謂的損耗。但最重點的還是讓使用體驗順暢，把阻礙發生的機會降到最低。

犀牛盾手機殼獨家設計款式多元，風格應有盡有。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

除了特別開發的鏡頭防刮滑蓋之外，這次犀牛盾 ZenFone 7 手機殼的另一大亮點就在於多樣的客製化功能。犀牛盾手機殼的印刷種類及風格繁多，包括超過百款的獨家設計款式外，跟迪士尼、星際大戰、中信兄弟、KID等聯名設計款式也相當有質感。

最特別的是犀牛盾的客製化服務，不但可以輕鬆將家人、情侶、寵物照片上傳設計，也可以根據喜好製作一款獨一無二的文字殼，更可以簡單打上英文名字，就擁有專屬燙印手機殼。

犀牛盾將客製化變得更容易也更隨心所欲，現在這些服務逐漸適用於更多型號的手機殼，未來除了 ZenFone 7 這類型旗艦機，也不排除將適用於更多中階機型的配件上。如果你也對犀牛盾 ZenFone 7 週邊手機殼等配件有興趣，可前往犀牛盾官網進一步了解，在官網結帳頁面輸入【20PIT-ZF7】還能享有額外優惠！

(科技)