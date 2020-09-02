疫情衝擊大 埃克森美孚在澳洲啟動自願離職方案 11:442020/09/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 能源大廠埃克森美孚（Exxon Mobil）2日（周三）在澳洲宣布自願離職方案，該公司發言人同日亦表示，正就全球業務進行裁員的可能性進行評估。 埃克森美孚發言人Casey Norton指出，公司以營運的各個國家為基準進行評估，俾以調整企業的業務組織更有效率和在未來更加壯大。 埃克森美孚也公布，為因應「前所未見」的市況，決定在澳洲啟動自願離職方案，適用於墨爾本、吉普斯蘭（Gippsland）、雪梨、阿得雷德、伯斯據點的所有員工，但澳洲發言人拒絕透露人力精簡的比例。 (工商 ) #全球 #埃克森美孚 #自願離職 #發言人 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫後第一槍 長榮航轉單買貨機 04:102020/09/01 財經焦點 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 2020數位應用週 沈榮津：數位轉型提升國家競爭力 16:322020/09/01 財經 南科推精準健康照護 鎖定後疫情時代 10:352020/09/01 財經 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 意外擴大銀行融資機制 13:242020/09/01 財經 川普贏得美總統大選機率飆升！ 外資提醒投資人做好準備 16:052020/09/01 財經 陸防空系統 千公里找到美F-22F-35 04:102020/09/01 焦點新聞 《金融》川普民調回升助燃美元多頭 貨幣政策干擾長線 09:262020/09/01 財經 邊境疫情同緊張 印度解封4.0陸駐印使館提示大陸公民注意遵守 13:192020/09/01 兩岸 陸拘留澳知名華裔女主播 澳嗆：不出賣價值觀 11:352020/09/01 國際 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 《國際經濟》川普拜登誰勝出？美股表現或許洩天機 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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