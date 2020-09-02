能源大廠埃克森美孚（Exxon Mobil）2日（周三）在澳洲宣布自願離職方案，該公司發言人同日亦表示，正就全球業務進行裁員的可能性進行評估。

埃克森美孚發言人Casey Norton指出，公司以營運的各個國家為基準進行評估，俾以調整企業的業務組織更有效率和在未來更加壯大。

埃克森美孚也公布，為因應「前所未見」的市況，決定在澳洲啟動自願離職方案，適用於墨爾本、吉普斯蘭（Gippsland）、雪梨、阿得雷德、伯斯據點的所有員工，但澳洲發言人拒絕透露人力精簡的比例。

(工商 )