新竹縣議員關西選區補選進入倒數，國民黨主席江啟臣2日再為同黨候選人徐瑜新輔選，並走入市場，以「食安把關、守護環境、青年就業」為題，陪徐瑜新掃街，江啟臣也表示，針對美豬、美牛「突襲式進口」，不僅國人沒有準備，連執政黨立委都搞不清楚，他表示，在野黨會強力監督、捍衛全民健康。

江啟臣說，上週五蔡英文總統宣布進口瘦肉精美豬，對消費者、養豬業者來說是極大的衝擊，負責食品安全把關的衛生福利部、農業輔導的農業委員會，也都搞不清楚狀況，在面對民眾的疑問，回應也是荒腔走板，江啟臣質疑「蔡政府真的準備好了嗎？」、「犧牲全民的健康到底換到什麼？」

江啟臣也抨擊，蔡政府拿人民健康做妥協，也不是對等的談判、未談就先投降，「這樣的犧牲全民絕不會接受」。媒體問及針對自費醫材上限公告一事，江啟臣也說，蔡政府的行事風格很多都是用偷渡、偷行，或是多數暴力方式，包含先前在立法院通過的很多法案均是如此。

江啟臣說，不管瘦肉精、自費醫材上限等跟全民福祉攸關的議題，蔡政府都想躲過民代機關、國會的監督，也不做說明，「跟獨裁有什麼兩樣！」江啟臣認為，民主社會制衡的力量不可少，沒有制衡只會構成腐化與獨裁，國民黨會扮演在野制衡的力量，也希望民眾給予支持。

徐瑜新則表示，他若當選縣議員，也會捍衛食品安全，不讓新竹縣的中、小學生吃到含有瘦肉精的美豬，並持續關注保護環境議題，且由於他的家鄉關西鎮就業機會較少，他也會支持青年在地就業。

(中時 )