蘋果新機拉貨啟動，玉晶光(3406)「7P鏡頭」產品已於7月開始量產出貨，營運可望隨著蘋果新機即將上市增溫，美系外資認為，玉晶光已解決了7P鏡頭生產問題，且公司有50%到60%營收來自於蘋果，華為佔公司營收比重不到10%，給予玉晶光目標價920元。

玉晶光近期兩度遭知名分析師空襲，包括：在除息當天開放融券交易發布報告點名玉晶光是韓國Semco與大陸舜宇光學「可能」分別自2020年下半年與2021年進入Apple鏡頭供應鏈最大輸家，以及玉晶光的iPhone 12低階1/2.6”7P廣角鏡頭在進行PVT驗證時出現膜裂(coating crack)品質問題，故出貨時程可能會遞延，供應比重可能因出貨遞延而低於市場預期，加上華為新禁令，致使玉晶光近期股價連番破底，失守600元關卡，不過玉晶光日前首度證實「7P鏡頭」產品已於7月開始量產出貨，並無外界傳聞無法交貨情形；美系外資今天也出具報告力挺，一起打臉知名分析師。

美系外資最新報告指出，根據產業調查，玉晶光已經解決7P主相機中的一個小“膜裂問題”，並已開始為新iPhone出貨，這是開始生產時一次性製造問題，我們認為玉晶光7P出貨將會順利；再者，蘋果佔玉晶光營收約50%到60%，而華為佔玉晶光營收比重不到10%，華為新禁令負面影響有限，我們給予玉晶光「買進」評等，目標價920元。

受惠於蘋果iPhone新機開始拉貨，玉晶光7月合併營收躍增至15.64億元，月增40.97%、年增21.83%，為去年9月以來單月新高，亦是歷年同月新高，由於第3季為傳統旺季，玉晶光表示，目前客戶需求正常，如無意外，第3季比第2季好是可以期待的。

在外資力挺下，玉晶光股價連兩天反彈，今天盤中股價順利站回600元關卡。

(時報資訊)