2020智慧城市論壇暨展覽(SCSE)因應疫情轉型為線上展示，今年7月正式上線以來，截至目前計有350餘件的智慧城市解決方案展示，共籌設19個國內外線上展示主題館，至今已辦理17場線上論壇，累計逾200場商機媒合，上線二個月來已吸引118個國家地區及超過20萬瀏覽數，智慧城市展的數位轉型，讓台灣可與全世界不間斷接軌。

台北市電腦公會理事長彭（又又）浪表示，智慧城市展自2014年起開始舉辦，每年的展覽規模及海外貴賓與訪客均逐年創新高，去年共計有45個國家地區128位城市首長或代表出席，讓智慧城市展在國際間打出好口碑，並成為亞洲規模最大的智慧城市專業展。

今年受到疫情的影響，實體展會轉為線上虛實整合展，經過三個多月的努力，7月1日正式上線營運，預計在半年內將網羅全球500家、1000個智慧城市解決方案於線上展示，舉辦60場線上專業論壇以及800場商機媒合，將大幅提升展會的能量。

9月將舉辦三個大型國際論壇活動：全球電信商大會、CTalk、全球系統整合商會。全球各國紛紛推動5G的開台營運，台灣也將今(年訂為「5G元年」，經濟部工業局除推動「全台首座5G開放式架構網路實驗平台」機制，希望藉由政府推動與產業參與，促進台灣5G產業邁向共榮共生並與國際接軌。各電信營運商最近強烈表達未來將投入5G營運的決心，以及將結合台灣ICT產業優勢，展開與各不同領域的垂直應用，建構台灣5G智慧城市的意願。

(時報資訊)