美國製造業部門正面的數據表現，提振全球經濟復甦的期望，日本股市上午仍從新冠疫情中出現談高。

周三日經225指數晨收漲70點或+0.3%，為23208點，日經有82檔個股上漲，136檔個股下跌。東證一部指數漲2.66點或+0.16%，為1618點。東京交易所主板上午交易了4.3億股。

日本內閣官房長官菅義偉作為暫時領先候選人，預計將在本月中旬舉行的首項選舉中代替安倍晉三而勝出選舉。如果菅義偉成為新首相，將在經濟政策出現較少變動，政治不穩定性降到最低，這對日本股市是件好事。然而市場上卻對首相候選人出現觀望情緒，競選情勢仍未明朗，相當程度抑制了日股漲幅。

美國供應管理研究所指出，美國八月製造業活動加速升至近兩年半高位。日本資本財部門立即獲得提振。

東證前30大當中，表現最差的為製藥廠Astellas製藥，跌2.0%，次為行動營運商KDDI下跌1.15%。

(時報資訊)