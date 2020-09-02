隨著歐美車廠生產狀況逐步重回正常軌道，帶動需求以及出貨較順利，全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY(5227)7月營收比6月低點大幅彈升，單月營收勝過第二季，第三季將走出第二季的谷底，整體下半年營收表現將比上半年明顯增長，股價連續兩天帶量強攻。

立凱-KY 7月營收為2273.8萬元，與6月的低檔165.2萬元相比大幅增加1276.4%；顯示上半年因疫情影響歐洲汽車銷售大幅滑落的情況開始改善。

立凱電先前受新冠肺炎疫情影響，有訂單但出貨遞延，隨著歐美經濟解封，車市逐漸回溫，公司出貨開始恢復，7月營收較6月大幅成長逾12倍，單月營收並超過2月疫情爆發以來5個月的營收總和。今攻漲停14.1元。

立凱-KY看好磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢成形，汽車啟停電池與大型儲能電池去年開始供應日韓客戶，今年上半年受疫情衝擊出貨，下半年出貨可望較為順暢。

立凱-KY第二季營收僅456.7萬元，7月營收2273.8萬元，已超過第二季總營收；下半年隨著全球車市緩步復甦，公司出貨逐步回復正常，營收可望比上半年明顯增加。

今年以來，仍受到新冠肺炎疫情影響，7月營收年減57.26%；1~7月營收5995.2萬元，比去年同期下滑74.78%。上半年營收3721.4萬元，營業淨損1.88億元，淨損2.13億元，每股淨損1.64元。

由於鋰鐵電池價格甜蜜點已現，取代鉛酸電池的趨勢自去年起開始成形。立凱電去年與日韓知名電池大廠合作，搶先攻佔國際市場，小量供應客戶試產，去年營收即大幅成長1.5倍，公司的磷酸鐵鋰電池正極材料具高性價比受客戶肯定。

(時報資訊)