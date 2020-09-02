高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY(4966)對PC市場看法樂觀，預期強勁需求將延續至2021年，美系外資在新出爐的報告中指出，重申譜瑞-KY「加碼」評等，目標價維持上看1500元。譜瑞今日開高走高，盤中一度衝至1175元，漲幅在6%以上。

美系外資指出，譜瑞-KY看好至今年第四季PC需求將維持健康，儘管現在還很難預估2021年的筆電市場需求，不過，明年度全球筆電出貨將超越以往水準的1.4~1.6億台。

華為占譜瑞-KY營收比重很低，主要與筆電產品有關，美系外資強調，華為禁令對譜瑞-KY影響有限，譜瑞-KY正向美國申請許可供貨給華為。譜瑞-KY認為採用Chrome OS的Chromebook筆電零組件價值貢獻高於主流筆電，目前Chromebook相關設計都採用譜瑞-KY主動交換晶片。針對資料中心事業，譜瑞-KY預估每台伺服器將採用傳輸介面晶片價格將超過50美元，相關設計仍優於同業。

美系外資在新出爐的報告中指出，重申譜瑞-KY「加碼」評等，目標價維持上看1500元。

(時報資訊)