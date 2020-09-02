全球疫情期間，配合各國邊境限制及防疫政策，航空客運量大減。華航(2610)檢視旅運需求，9月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次；10月起東南亞航線，包含曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊及仰光等航點均增加航班；台北（桃園）往返雅加達提供每日一班載客服務。

北美航線包括洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約亦配合旅運需求部分航點規劃增班；歐洲航線則提供阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦等航點服務；大洋洲航線如雪梨、墨爾本、布里斯本及奧克蘭等與兩岸航線如香港、上海浦東、北京、廈門及成都等航點皆有客運航班飛航。

今年受疫情影響，上半年華航客運營收年減68.7％，而貨運在醫療類及電子網通產品需求增加，且部分客機轉為貨機下，貨運營收年增69.2％。隨著疫情呈現略為和緩，客運部分回溫，華航檢視旅運需求，客運緩步增班，有助於客運營收轉佳。

(時報資訊)