涉嫌誘拐高雄國中劉姓少女的嫌犯羅育祥，落網後被查出，先前曾迷姦2名少女，今年7月遭判10年徒刑，他坦承有預感遭判重罪，但不想坐牢，因而於5月期間自建密室，想要一躲牢獄之災，因此2日檢方認為他有逃亡之虞，複訊後向法院聲請羈押。

根據北院判決指出，羅男先前擔任保全公司區經理，透過人力銀行網站找到2名年僅15、16歲想打工的國中女生，２次都用相同作法，以假藉面試為由，將少女約出後，在飲料中摻藥，趁少女喝下飲料後昏迷之際，對少女性侵還拍下不雅照片，2次罪行北院各判7年6月，應執行10年徒刑。

案件經過1年多的審理，北院於今年7月依違反「兒童及少年性剝削防制條例」重判羅10年徒刑，但羅卻在今年5月間，除了開始與高雄14歲少女聯絡外，還著手蓋起密室，打算若被判刑時，就要躲在密室裡逃過坐牢。

據了解，羅育祥曾坦承對高雄14歲少女很有好感，想與她發生進一步關係，甚至他帶少女回住處時，有用下體磨蹭過少女，並拿4級毒品阿普唑他餵食少女，但少女否認被磨蹭，也否認吃到毒品，詳情仍須檢警持續追查。

檢方認為羅姓被告涉犯刑法第241條第3項、第1項準略誘、同法第302條第1項妨害自由等，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

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(中時 )