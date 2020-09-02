行政院2日舉行「新版護照封面」記者會，外交部長吳釗燮說明新版護照的設計概念。(劉宗龍攝)

行政院公布新版護照封面，國民黨政策會專員呂謦煒在臉書留言痛批「民進黨難道連我們的正式國號都不敢正視嗎？」明明在中華民國執政，並宣誓效忠《中華民國憲法》，卻處處「去中華民國化」，真的是「維持現狀」嗎？台獨獨不了，就搞小動作，司馬昭之心，路人皆知了！

外交部公布的新版護照，中文國號雖然維持「中華民國」，但是英文國號「REPUBLIC OF CHINA」幾乎消失，只留在國徽的外框內，小到幾乎看不到。而「TAIWAN」則變得很大，外交部更是直接將記者會主題設為「TAIWAN PASSPORT」。

因為台灣國不存在，民進黨不能改成「台灣護照」；因為我們的正式國號就是ROC，民進黨不敢完全去除，只是將其改成國徽旁的環繞設計。過去蔡英文總統在簽名時，將自己的國號稱為「TAIWAN (ROC)」，現在終於把ROC縮得小小小，只剩下一個大大的TAIWAN。

民進黨難道連自己完全執政的中華民國正式國號都不敢正視嗎？「人必自重而後人重之」，國號是一個國家的正式象徵，中華民國正式國號「REPUBLIC OF CHINA」，就是我們國家現在的正式標記。

三國時代，蜀漢的正式國號是漢。但是晉代在撰寫三國歷史時，由於晉承魏而來，不承認蜀漢的正統，所以不稱其正式國號「漢」，而貶低為「蜀」，即四川一地，後世因循。他認為，若要將蜀漢與過去的漢朝做出區隔，稱呼為蜀漢，還算合理；但是若連自己國家的稱號都拋棄，對內稱中華民國，對外只敢稱TAIWAN，那就真正是自貶國格。

不敢大喇喇地改成「台灣護照」，只會做假動作？民進黨始終不敢、也不能改動中華民國正式國號，甚至連英文正式國號也沒有更動，只是慢慢的將中華民國蠶食鯨吞，這對我們國家的主權真的有好處嗎？民進黨明明在中華民國執政，並宣誓效忠《中華民國憲法》，卻處處「去中華民國化」，這真的是在「維持現狀」嗎？台獨獨不了，就搞小動作，司馬昭之心，路人皆知了！

(中時 )