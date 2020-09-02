彰化縣養豬協會和豬農遞交要轉呈農委會陳情書，彰化縣長王惠美代為接受轉呈。（吳敏菁攝）

開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，掀起譁然，彰化縣養豬協會2日聚集抗議。（吳敏菁攝）

總統蔡英文8月28日宣布，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，掀起譁然，彰化縣養豬協會2日聚集縣府廣場高聲抗議，表示等了24年終於等到從口蹄疫區除名，農委會還高興開慶祝大會，「您們出頭天！」畫大餅卻瞬間破裂，一騙再騙讓人痛心疾首，高呼「美豬進口、總統下台」

彰化養豬協會理事和豬農陳情書內容：「政府無預警宣佈美豬貿然進口，將台灣養豬產業執意拋棄，一意孤行，置豬農於不顧，同時進口含有萊克多巴胺美豬，對國人健康造成嚴重損害，本縣養豬頭數佔全國第三大縣，希望蔡政府能苦民所苦，勿將產業及國人健康拋之腦後，籲請政府全力把關。」

彰化縣長王惠美代接轉呈豬農要送農委會的呈情書，指出彰化養豬642場，養豬75萬頭，年產值107億元，疾呼政策懸崖勒馬，試問若瘦肉精沒有影響，為什麼又規定養豬農不能放？為什麼教育部規定學校不能採購含瘦肉精肉品做為營養午餐？若說是進口國豬要換貿易，請問是換了什麼貿易？「難道不能請對方進口一些正常的東西嗎？」

王惠美站在豬農這一邊，指出從阿扁、馬英九總統到小英政府，瘦肉精的問題一直都在，美國的壓力也一直存在，但兩位前總統都挺住了，因為民眾反對，他們對美國有交代，也確保我們的健康，現在宣布要開放，「請問是外國人都可以吃台灣的健康豬，我們都要吃含瘦肉精的美國豬嗎？這對台灣人公平嗎？」

立委謝衣鳳也到場力挺豬農，表示FTA都還沒談，談的也不是FTA，是比FTA更低一個層級的BTA，就貿然開放，對台灣豬農是很大影響，聽農委會主委陳吉仲說，要花100億改善畜牧設施，但試問台灣豬都順利出口了，國人又將吃到什麼豬肉，這將陷入自我矛盾當中。

謝衣鳳指出，彰化最出名小吃，爌肉飯、肉圓都是豬肉製作，很多人來彰化觀光就為吃美味豬肉小吃，未來這些小吃

、豬肉乾如何製作？衛福部長陳時中說，小吃店要標示豬肉來源，小吃店是小本經營，產地來源會根據供應商資料，但我們做好邊境管理了嗎？現在才在開始做示範點，沒有從上而下一貫的標誌，一般小吃店沒辦法追溯到源頭，卻要負責罰則來源，對小吃店、豬農和民眾都是三輸，疾呼三思「台灣的國際地位是不是要犧牲台灣人民的健康來換取？」

(中時 )