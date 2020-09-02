路透社今日披露消息，美國當地時間9月1日，美國國務院發言人表示，美國正密切關注印度與大陸間的邊界爭端，並希望和平解決爭端。

大陸駐印度大使館昨日發布消息，駐印度使館發言人嵇蓉參贊就中印邊境局勢進行回應稱，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在陸印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

發言人批評印方行徑嚴重侵犯陸方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降溫的努力背道而馳，陸方對此表示堅決反對。

陸方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和復雜化的舉動。

大陸外交部發言人華春瑩在1日的記者會上同樣表示，陸方歷來主張通過和平友好協商，找到公平合理和雙方都能接受的解決方案。

(中時 )