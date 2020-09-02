內政部在921國家防災日前夕，聯手各大賣場和購物平台，9月份設置「防災用品及食品專區」，讓民眾方便準備居家防災用品及食物，預先做好準備，一旦災害發生才能減少傷害，確保平安。

今年響應活動的賣場及網路平台，包括大潤發、露天市集、富邦momo、東森得易購、PChome、特力屋等，都會設置防災專區，便利民眾準備防災用品及防災食物，讓民眾輕鬆完成防災準備。

內政部表示，台灣是天然災害的高風險地區，不可預測的大規模地震，是風險程度最高的災害，國人須在平時養成自主防災的準備工作，例如：準備緊急避難包、固定家具、儲備防災食品等，災害來臨時，才能減少傷害。

內政部在8月初已邀集社團法人台灣防災產業協會、各賣場及網路平台業者研商，在9月份多家實體賣場及網路平台業者，會設置「防災用品專區」及「防災食物專區」，業者也將提供更多元品項及折扣優惠，方便民眾選購災害時可能急需的各種食品、用水、照明設備、禦寒保暖用品等，一旦發生災害就可以自助助人。

內政部消防署表示，家庭防災記得要準備「緊急避難包」，家中每一成員都應該準備符合自己需求的緊急避難包，並放置在家中及工作場所隨手可拿到的地方，避難包內的必需品至少每半年要檢查更新1次。在逃生避難時，一定要穿鞋，如果可以也戴上安全帽，並記得攜帶緊急避難包。

9月21日是我國的「國家防災日」，當天政府也將模擬大地震發生時的救災演練，模擬台南市「中洲構造」發生規模6.9地震，各地傳出建物倒塌、人員死傷、震後火災、學校醫院毀損，並發生道路橋梁中斷、停水停電、通訊中斷等嚴重災情，進行一連串的演練，檢驗救災動員的能力。

(工商 )