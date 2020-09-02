內蒙古民族語言授課學校最近將強化漢語授課的消息，在當地引發爭議。新政策讓不少蒙古族人擔憂蒙古族的文化和身分會逐漸消失。「如果我們接受漢授，我們蒙古語就慢慢消亡了」，一名兩個孩子的蒙古族母親達古拉向《紐約時報》表示。上周五起，通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等地發起十年來規模最大的示威抗議行動。

此外，據香港《星島日報》報導，上萬蒙古族學生和家長發起罷課及抗議集會，不少學生更跪地請求當局收回新政策，多所學校都有家長要求接走子女。網傳通遼一中學學生家長與警方衝突，該學生得知母親被武警毆打後，從學校4樓跳下。不過因事涉敏感的民族議題，一些網上討論的群聊被關閉，老師和學生家長也被告誡要謹慎發言。

內蒙古通遼市早在6月就口頭下令，要求自9月新學期開始，全市蒙古族中小學課程中的歷史、政治等課程將從蒙語改採漢語教學。內蒙古官方上周三（8月26日）再發布方案，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用全國通用語言教材。據悉，當地過去從小學三年級起才學漢語，而老師以母語講解漢語。

內蒙古大學副校長齊木德道爾吉此前接受央視採訪，曾委婉指出，「不當修改現有雙語教育，將不利民族團結。」

另外，還有學者從憲法的規定來評論，內蒙古大學蒙古學專家央特古斯巴雅爾教授7月在《蒙古文化周刊》上指出，加大漢語教學時間會削弱蒙語教育，違背憲法中有關少數民族語言文字平等的規定。不過，上述採訪及文章均被刪除。

雖然民間激烈抗爭，但官方態度十分強硬，網傳中共東烏旗紀檢委前日下發通知，要求對抵制推行國家統編教材政策落實、放任事態發展的，依紀依法嚴肅處理；對參與炒作煽動、不忠誠不老實、陽奉陰違、口是心非的「兩面人」，堅決清除出黨員幹部隊伍。

(中時 )