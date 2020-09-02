北市仁愛路某醫美診所黃姓醫師，被控去年為患者臉頰實施電波、超音波拉皮療程時，因施作的電波、音波強度太強，造成患者臉頰、粉頸嚴重燙傷，整臉起水泡、腫脹成「豬頭」，患者不滿只是去拉皮「美容」，卻慘被「毀容」，憤而提告，台北地檢署依業務過失傷害罪嫌起訴黃男。

林姓女子指控，她去年1月到該醫美診所，由黃姓醫師為她臉頰、下巴及頸部進行電波、超音波拉皮等療程，不久感到臉部滾熱刺痛，之後發現臉部有多處水泡、整臉腫脹。但黃醫師未及時處理，也未建議轉診，直至隔天診所其他醫師檢視後，才將她轉診三總治療，讓她臉部及頸部被燙傷，甚至右眼視網膜退化、還因被「毀容」出現憂鬱情緒的適應障礙症。

林女認為，黃男明知超音波治療儀須由專業外科、皮膚科醫師操作，且超音波、電波治療均不能在病患麻醉情況下使用，控告黃男涉嫌業務過失傷害罪、違反醫師法。但檢方調查後認為黃男不構成違反醫師法，僅依業務過失傷害罪嫌起訴黃男。

起訴指出，黃男明知不得為患者同時接續施作超音波拉皮、電波拉皮療程，且應評估、注意病患之體質及皮膚狀況而施以適當之音波、電波強度，但黃男去年1月在診所為林女臉頰、下巴及頸部施以電波拉皮療程，竟疏未注意，施以過強之電波強度，並接續施打超音波療程，音波強度也過強，致林雙側臉頰及頸部8％二度燙傷，另部分深二度燙傷等傷害。

(中時 )