（圖／摘自蘇貞昌臉書）

行政院今（2）日舉行記者會，公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣，國徽外圈則加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示。行政院長蘇貞昌也在臉書PO出新版護照封面，並整理出3大重點。

新版護照拿掉原本在中華民國字樣底下的英文全名「REPUBLIC OF CHINA」，改加在國徽外圈，並將「護照」兩字縮小、放大「TAIWAN」字樣。

蘇貞昌在臉書表示，持我國護照到148個國家（地區）都能享有免簽或落地簽待遇，在世界上算非常好用，只是國人出國常被誤認，因此行政院尊重立法院決議，重新設計我國護照封面，保留原排版樣式、凸顯台灣、也調整英文國名的呈現方式。

蘇貞昌說，國人現有的原版護照，都能繼續使用到效期結束為止，換發規費也沒有改變，新版護照預計明年1月發行，詳細日期會另行公告，也期待世界更能看見台灣，更期待疫情早日結束，讓大家開心使用護照出國。

網友表示，「謝謝政府讓我們海外台灣人能更理直氣壯拿出護照」，但也有人認為，拿掉國徽換上台灣地圖會更好，「要凸顯台灣就應該用台灣圖案做封面。才算改變。才能讓世界看見臺灣」「太失望了⋯有改跟沒改一樣」。

#新版護照... 由蘇貞昌發佈於 2020年9月1日 星期二

(中時新聞網)