行政院今公布新版中華民國護照封面，放大英文TAIWAN字樣，並把英文全名REPUBLIC OF CHINA縮小，加註在國徽外圈，新版護照明年1月起換發。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，這是折衷各種意見的辦法，最主要可以達到國際海關第一時間就能清楚看到TAIWAN斗大字樣，而不是CHINA，外交部已經依照立法院決議，強化護照識別度，希望華航跟交通部也能加緊腳步。

立法院7月臨時會通過決議，要求相關單位強化護照、華航的國際識別度，凸顯「台灣、TAIWAN」字樣與「中國、CHINA」區隔，避免國際間混淆，外交部今率先公布新版護照，新的變動3大重點是「變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式」。

鍾佳濱說，新版護照放大TAIWAN字樣，中文保留中華民國憲法國號，過去最令人詬病的China轉換為國徽圖示，用美編的方式與國徽融為一體，新版護照既保留中華民國原本國號，國徽及傳統堅持的元素都有保留，但放大TAIWAN字樣，放便國際清楚辨識。

外交部長吳釗燮今宣布，新舊版護照可以同時使用，無須強制更換，是否會造成國際海關不易辨識問題，鍾佳濱說，護照封面變更會規定通知其他國家，而且國際機場海關查驗並非只看護照封面，護照內頁及晶片才是查驗資料的重點，確認是否為正式官方旅行文件。

至於華航部分，鍾佳濱說，華航正名主要是國際旅客一般視覺，僅需要改變機體塗裝跟識別，受眾與護照不同，希望也能加緊規上腳步，外交部已經完成該做的事，希望華航、交通部也能趕快加緊腳步。

(中時 )