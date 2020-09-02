大陸外交部發言人華春瑩指捷克參議長韋德齊是搭乘中華航空到中國一省訪問，外交部長吳釗燮上午表示，這個說法非常可笑、不值一駁；另外大陸外長王毅說韋德齊會付出代價，吳釗燮也說，王毅出言恐嚇，歐盟會處理。

吳釗燮上午在行政院記者會中表示，華春瑩的說法非常可笑，非但是國人沒有辦法接受，在國際社會上，也應該是沒有辦法接受的說法，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，捷克議長來台訪問題，不是去中國的一省，華春瑩說的可笑事情不值一駁。

另外，吳釗燮也說，中國的外交部長王毅到歐洲訪問，還威脅歐盟成員國，已引發反感， 歐盟對外關係是一體的，對於王毅出言恐嚇，會由歐盟處理。

吳釗燮說，以台灣觀點來看，韋德齊來台是受到政府及人民高度歡迎的，也跟台灣也談到許多可以互利互惠的項目，明天外交部會有記者會跟大家說明這次率團來訪的整體成果，可讓大家看到台灣透過韋德齊 來訪使得台灣跟歐洲、捷克有更深更強的連結， 國人應該是會感到振奮的。

(中時 )