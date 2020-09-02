韓國電影《82年生的金智英》完美呈現女性婚前婚後變化，尤其是孩子出生後，也會把精力都放在孩子及家庭身上，不少女性因此放棄原有的工作，全心在家相夫教子，若另一半能成為得力助手，幫忙分擔家務，不僅能減輕妻子所承受的心理壓力，夫妻感情也會因此加分。但有一名男網友在臉書社團發文抱怨妻子婚後，不僅愈來愈胖，孩子都已念書，卻還是「米蟲」，讓他大為不滿。

該名男網友在《靠北老婆》發文中指出，與太太結婚6年，也有一個快滿6歲的孩子，但從結婚以來，當了5年的米蟲，也未找出去找工作，他表示自己賺不多，要負擔生活開銷及小孩生活費，而是太太卻伸手跟公公及他索取花用。要她出門找工作，便用像是沒有機車駕照等理由推託。公公出錢讓她考駕照，期間也無心準備，因此也沒考上，讓原PO大喊「根本就是浪費錢又放費時間」。

不僅如此，先生更抱怨自己拖著一身疲憊下班後，要自己準備晚餐及幫小孩洗澡，卻發現太太在一旁無所事事滑手機，而最令他無法接受的是，某天下班返家替孩子洗澡，赫然發現孩子身上多了一道很深瘀青，他怒說道「打成這樣，我該繼續留夫妻情面嗎」？

原PO貼出小孩遭到妻子打到都瘀青，感到很不捨外，也感到很憤怒。（圖／翻攝自靠北老婆）

先生抱怨文引發大批網友留言，「如你所說是真的話，你可以放生了」、「離婚吧」、「這樣你還可以撐5年」、「老婆自己選的，你當時是鬼遮眼嗎？」

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(中時新聞網)