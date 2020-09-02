新冠肺炎疫情邁入第9個月，全球疫情仍未停歇。台大公衛學院表示，目前已經快要進入秋冬，但整體而言疫情仍未確實掌控住，確診人數並沒有往下掉的趨勢。本周大部分的新個案集中在印度、巴西、美國、哥倫比亞、秘魯，預計下周西班牙將擠進新增個案前5大國家，全球確診數將達2700萬，死亡數則趨近90萬。

台大公衛學院今召開新冠肺炎防疫科學說明會，教授陳秀熙表示，目前全球新增個案貢獻度最高的國家為印度（27％）、巴西（16％）、美國（14％）、哥倫比亞（4％）及秘魯（4％），新增死亡數則以印度（19％）、巴西（17％）、美國（16％）、墨西哥（10％）、秘魯（8％）居多。

根據估算，下周截至6日止，新增個案數仍以印度居首，預計將有34％、其次為巴西（16％）、美國（12％）、西班牙（4％）及哥倫比亞（3％）。新增死亡數則以印度（18％）、巴西（14％）、美國（13％）、墨西哥（9％）、哥倫比亞（5％）居多。

國際基礎再生指數（R0）方面，包括澳洲、紐西蘭、美國、南美洲都有趨緩趨勢，但疫情逐漸趨向區域性，在某些歐洲國家，可以看到流行再起的趨勢。非洲雖然疫情緩和，但在北非、中非仍然嚴重。亞洲方面，則以印度首當其衝。從各國解封指數來看，澳洲和紐西蘭雖然有爆發區域性流行，但是照護能量還撐得住，美國因個案太多，醫療負擔很高，非洲國家則是仍然不夠。

陳秀熙表示，目前美國大城市蔓延鄉村的現象沒有終止，在北達科他、南達科他等地都出現跨城市的感染，加上節日如摩托車節，群聚機會增多，進而影響到酒吧、刺青店，導致疫情進一步擴大。

南美方面，目前巴西疫情高漲，有趨緩的趨勢，因感染人數相當多，是否和群體免疫有關，仍需要進一步的訊息。秘魯、墨西哥，基本上都有趨緩，阿根廷則因群聚抗議解封導致疫情反彈。

歐洲近期因為觀光，導致疫情再起，法國目前已經準備展開口罩令。亞洲方面，日本疫情趨緩， 除了沖繩，大阪、東京和千葉都一直有群聚發生。南韓8月底以後疫情都上升，每天3、400名個案，是另一波疫情再起，當地包括公寓大樓、運動場、咖啡廳、學校都出現群聚。印度最嚴峻，6月初以後，新增個案沒斷過，推估原因與解封有關。

大洋洲方面，澳洲的墨爾本、維多利亞失守後，疫情上升，導致社區出現潛在感染，影響養老院、醫院等，當地弗蘭克斯頓醫院近期出現院內感染，超過600人被隔離。紐西蘭原本是防疫成績好的國家，但8月開始出現本土個案、教堂群聚，恐怕要再2、3個月才能得到控制。

(中時 )