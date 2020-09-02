時力立委邱顯智今日於臉書發文表示，針對今日行政院公布的新版護照，雖已將封面的「TAIWAN」字樣放大，縮小「Republic of China」，但上面的「國徽」仍與國民黨徽相似，將提案修正《中華民國國旗法》，讓國徽不再是黨徽。

據了解，青天白日旗最早是由清末的革命人士陸皓東所設計，曾作為興中會使用，後來中國同盟會、中華革命黨、中國國民黨沿用為黨旗，中華民國海軍也作為艦首旗使用，而把青天白日旗方框變更為圓框後，就是中華民國國徽。

邱顯智指出，國際民航組織僅規定資料頁應放正式國名，並未包括護照封面。諸多國人期盼的是，在護照封面上，能以「台灣」取代「中華民國」。

邱顯智說，護照封面上的「國徽」仍然與中國國民黨的「黨徽」高度相似。這是黨國不分的威權遺毒，當國民黨不願意更改黨徽，更動國徽就勢在必行了。

邱顯智表示，接下來時力黨團會提案修正《中華民國國徽國旗法》，讓國徽不再是黨徽，期待朝野立院黨團，能夠一起來努力，讓國徽成為真正的國徽，代表這塊土地上的台灣人民。

(中時 )