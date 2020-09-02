◎字體放大 凸顯TAIWAN 行政院公布新版護照封面

立法院臨時會7月22日表決通過民進黨版「華航、護照」正名公決案，建請交通部應研提分期可行的華航改名計畫，提升華航國際識別度方案，行政部門也應研提具體辦法提升護照的「Taiwan」辨識度。行政院上午舉行記者會，由行政院發言人丁怡銘及外交部長吳釗燮公布新版護照封面。

◎郵局無預警加收保費 2.6萬員工跳腳

中華郵政公司員工9月1日領到薪資單時，赫然發現薪資單短收數百至數千元不等，一問之下才知道是以往未被列入經常性薪資的「績效獎金」與「考核獎金」，這次都被列入月薪來保勞健保，引起基層譁然。

◎罕見！梅莎、海神千里合體 鄭明典：手牽手了

西北太平洋上兩大颱風梅莎、海神在結構未被破壞的情況下，一路向北。中央氣象局長鄭明典臉書PO文，指雙颱環流有類似的「反對稱相互影響」，證明這兩個颱風「真的很大」。他認為，日本九州幸運逃過一劫，但南韓就要承受比較大的衝擊了！

◎台彩中秋加碼出招 總獎金上看3.8億元

公益彩券出新招，今年中秋不一樣！台灣彩券公司2日宣佈全新的「大樂透」中秋加碼內容，其中大樂透除了加碼百組百萬之外，今年還增開獎金倍數球，讓獎金最高可翻3倍，因此，若加上其他加碼，台灣彩券今年中秋加碼總獎金預估達3.8億元。

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(中時新聞網)