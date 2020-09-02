偶像女團養成節目《菱格世代DD52》4日進入冠軍賽，除了首席導師楊丞琳和潘瑋柏之外，為了這個最重要的終局之戰，飛行導師邀請到金曲歌王蕭敬騰和四度入圍金曲歌后的魏如萱。魏如萱表示：「女人心海底針，我就不相信妳們（女團成員）都沒有吵架，我沒有想看什麼Peace，就是要看妳們廝殺。」除分數最高的冠軍團可立即出道，在5日凌晨12點上架數位專輯外，同時也會選出人氣團，這也是選秀節目娛樂史上最快發行專輯的一次。

其中「烈焰之心」組別在冠軍賽帶來表演〈Runaway〉，精采演出讓蕭敬騰說不出話來，楊丞琳幽默詢問：「需要藥是不是？」潘瑋柏則打趣的說：「快打119！」蕭敬騰解釋：「我好難形容這感覺，我看的時候會一直憋住氣，不能吐出來，很怕錯過任何一秒。」另外他還特別點出兩位《聲林之王》選手曾薀帆和蝶香，「哇賽！薀帆那個屁股蛋，兩個人的聲音都很有辨識度，蝶香也很性感！」楊丞琳更直呼希望她們原地出道，而潘瑋柏則用「最高境界」來形容烈焰之心。

「烈焰之心」冠軍賽精采演出，讓蕭敬騰說不出話來。（菱格世代DD52提供）

而「粉紅梅花」組別則在冠軍賽帶來表演〈粉紅炸彈〉，不同以往甜美可愛的風格，展現氣勢磅礴的舞風，有種麻雀也能變鳳凰的感覺。擔任節目助教的陳漢典看完演出感動泛淚的說：「我心情很像在嫁女兒，她們今天要出道了，而新郎就是觀眾，我要把她們介紹給觀眾。」飛行導師蕭敬騰則說：「表演很好看，歌曲很好聽，我聽到很多女生一起喊口號，不知道為什麼就會感到很開心、很幸福！」《菱格世代DD52》中天綜合台每周六晚間8點播出。

(中時 )