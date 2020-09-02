微電商經濟夯，統一超(2912)7-ELEVEN金物流服務於9月再升級，陸續新增2大功能，除賣家最多需求的線上支付功能(含信用卡、ATM)將於9月中上旬上線，另於9月底攜手黑貓宅急便，推出到店寄件、宅配到府功能，並與黑貓宅急便合作推出的「宅轉店」服務，黑貓宅急便宅配包裹可依客人需求改到指定7-ELEVEN門市就近取件，提供更便捷的取貨方式。

根據資策會產業情報研究所(MIC)今年最新公布的網友網購行為進行大調查，消費者喜好的支付方式前兩名分別為「刷卡(75.7%)」、「超商貨到付款(46.8%)」，針對消費者喜好的取貨方式，仍以「超取(85.9%)」與「宅配(72.4%)」為主，看好微電商經濟，統一超7-ELEVEN領先推出一體到位的社群開店平台「賣貨便」，服務會員數近30萬人、交易人次近300萬、開設賣場數達150萬個。

統一超表示，7-ELEVEN賣貨便平台自2019年領先業界推出以來，差異化的「行動APP大量列印功能」已取得新型專利字號M512758外，服務邁入第17個月，交易件數已較去年倍數成長，解決微型創業者「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」，以及「彙整帳務訂單」4大困擾的超佛系平台服務備受青睞，加上賣貨便的賣家皆須加入OPENPOINT會員，經過認證、風險低，提升買家購物安心感也是帶動銷售成長原因之一，為符合消費期待、助微型創業者一臂之力，7-ELEVEN賣貨便9月陸續新增線上支付(含信用卡、ATM)與宅配到府，服務更多類型賣家，打造完整的社群開店平台。

為提供多元服務助微型創業者提升顧客滿意度，統一超7-ELEVEN金物流服務於9月再升級，陸續新增2大功能，除賣家最多需求的線上支付功能(含信用卡、ATM)將於9月中上旬上線，另於9月底攜手黑貓宅急便，推出到店寄件、宅配到府功能，多元服務助微型創業者提升顧客滿意度；此外，與黑貓宅急便合作推出的「宅轉店」服務，即日起至30日止推出免手續費活動，黑貓宅急便宅配包裹可依客人需求改到指定7-ELEVEN門市就近取件，提供更便捷的取貨方式。

此外，為加速微型創業者到店寄件的效率，7-ELEVEN優化包裹寄件流程，ibon便利生活站功能也同步升級！新增出貨包裹標籤列印軟、硬體於機台之中，寄件出貨時透過ibon確認寄件資料後，ibon機台直接列印出標籤貼紙，其標籤紙經過防水、防酒精、防熱、防塑化劑等多次測試，可降低託運單資料模糊毀損的可能性，可直接黏貼於包裹之上，減少放入寄件專用透明袋的步驟，寄件速度大幅提升7倍效能，7-ELEVEN優化寄件流程目前已有近千家門市導入，預估至明年初將於全數門市導入。

統一超表示，7-ELEVEN為了提供更多元、便利的寄取件服務，積極佈局開發賣家各種加值服務，如大量專車收件服務，以解決賣家自行搬運大量包裹到門市寄件的困擾，自2018年10月上線以來已服務超過969次；掌握數位行動趨勢，提供OPENPOINTAPP中的「我的包裹」功能鍵可追蹤、查詢貨態，並主動推播交貨便、賣貨便的賣賣雙方寄取件到貨通知。統一超,7-ELEVEN,黑貓宅急便, 7-ELEVEN發揮服務據點的就近便利性，寄件服務整合集團內、外物流品牌，服務項目包含交貨便、國際交貨便、黑貓宅急便、DHL、FedEx等，並已與中華郵政合作，提供郵局便利包1號包、2號包寄件服務，即日起至9月30日止更推出「寄件免手續費」，優惠期間運費與郵局相同，分別為36元與48元，提供更多元的寄件選擇滿足消費需求。

(時報資訊)