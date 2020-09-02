正值美國一度降溫的新冠疫情近期反攀升之際，許多現任、前任官員與專家指出，川普近期新聘的白宮防疫顧問阿斯特拉，正逐漸將白宮首席防疫專家佛奇的防疫策略徹底轉向，改採極度具爭議的「群體免疫」，也就是靠病毒散播給多數人口以快速建立免疫，但此一方式早已被世界衛生組織（WHO）以及諸多公衛學者否定，外媒更以WHO專家推論，指出此舉恐讓美國以213萬人命為代價。

據美國有線電視新聞網（CNN）與「華盛頓郵報」報導指出，自上周美國國疾病管制暨預防中心（CDC）更新篩檢指南，其中「無症狀者沒必要強制篩檢」引起許多專家質疑，而白宮防疫小組內部也陷入分歧，如佛奇（Anthony S. Fauci）與其他成員仍堅持加強檢測。如今距離大選僅剩2個月，白宮更關注重啟經濟以及減緩病毒限制其計畫，或者讓醫院避免被新冠病患塞滿。

報導指出，想力推群體免疫（herd immunity）的顧問是神經放射學家及史丹佛大學內保守派智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）研究員阿特拉斯（Scott Atlas），他的防疫建議與先前白宮防疫專家相差極大，如稱多少人確診不重要，支持川普重啟校園，種種建議都與川普防疫立場一致。官員也透露，阿特拉斯倡導美國應學瑞典先前的防疫作法，即解除限制以便健康人們能建立免疫，而非限制社交與經濟活動遏止病毒散播。

WHO首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）表示，有鑑新型冠狀病毒的傳染力，要達成群體免疫可能需讓65%到70%人口染病。而華郵估算，假設病毒致死率為1%，若要讓人口3.28億的美國有65%的人染病，可能要付出213萬人病死的代價。目前美國的確診人數破600萬，至少18萬3000人病故。

報導稱，標榜自己「反佛奇博士」的阿特拉斯經常與佛奇、防疫協調官柏克斯（Deborah Birx）吵架。據高層官員透露，8月一次防疫會議裡，柏克斯與阿特拉斯兩人吵到讓在場其他人側目。

另外，由於領導白宮疫情小組的副總統彭斯忙於選舉行程，疫情小組開會頻率逐漸減少；而在佛奇接受手術治療時，白宮疫情小組就通過更新篩檢指南，並更新檢測原則為「無症狀者沒必要強制篩檢」。

(中時新聞網)