樂天桃猿今（2）日在桃園主場繼續迎戰富邦悍將，雙方都推出洋投先發，富邦的羅力對決樂天的霸能。兩人都能將對戰自責分率壓低到3.5以下，但近幾次的對戰成績卻截然不同，羅力目前3連敗，對樂天也是3連敗；霸能對富邦則保持3連勝，其中隊友火力支援就是勝負的關鍵。

羅力今年戰績4勝7敗、自責分率4.76，上次對樂天的先發8.1局、失3分，仍無緣奪勝，甚至還成了敗投。不過經過多次交手，羅力依舊能壓制暴力猿打線，讓球隊保有贏球可能。今年對戰樂天戰績3勝3敗、自責分率3.48，內容相當優質。整體來說，今年羅力球運不濟，勝投偏少。

霸能戰績8勝4敗、自責分率4.70，雖是今年中職的新洋投，但從他對各隊的投球內容來看，對富邦明顯比較佔有優勢。最近4場對戰霸能雖曾大量失分，但靠著打線幫忙，還是取得3連勝。尤其是這幾戰每次都能投到7局以上，不但降猿隊牛棚的負擔，也讓自己增加一些勝投的機會。今年對富邦戰績4勝1敗、對戰自責分率3.29，數據確實還不錯。

此外，富邦悍將下半季有如脫胎換骨，最近拿下3連勝，與統一獅並列第1，今天羅力先發也負有為球隊爭取4連勝的任務。

(中時 )