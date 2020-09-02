模特兒出身的洪小鈴臉蛋甜美、身材高挑修長，出道多年始終維持住完美外型，不過，她最近被週刊目睹出現在台大醫院內科部呼吸系，身體狀況令人擔憂。對此，洪小鈴也透過Facebook回應了。

洪小鈴8月31日在臉書報平安：「謝謝記者跟各位愛護小鈴的朋友們的關心，這幾天都還陸續來詢問近況…請放心，小鈴只是例行性的回診。」透露沒拍戲的時候，會不斷進修表演、潛水課等，將生活排得豐富又充實，也預告將會有新作品與大家見面，希望大家期待。

事實上，洪小鈴6年前因長時間熬夜拍戲，免疫系統出問題，一度嚴重到嗅覺失靈，後來透過中西醫雙管齊下調理，才逐漸恢復健康。2016年，她因鼻竇炎開刀，未料傷口反覆發炎，靠吃藥控制一段時間，現在又出現在醫院，不禁令人擔心身體狀況。

洪小鈴出道22年，累積許多影視作品，她今年主演陸劇《幸福敲了兩次門》創下佳績，本來3月要去大陸工作，因新冠肺炎暫時取消，但她近期仍有客串徐若瑄、王識賢等人主演的科幻劇《獵夢特工》。

(中時新聞網)