爵士在3比1大好情勢下遭到爵士逆襲，苦戰7場後遺憾被淘汰，先發控衛米契爾屢創紀錄，甚至三分球命中數以及總得分改寫NBA史上新猷也無用，可說是本賽季的悲劇英雄。

米契爾首戰狂拿57分，可惜爵士吞敗；接下來三場比賽分別攻下30分、20分、51分，爵士3連勝取得聽牌優勢。

米契爾過去兩戰雖得到30分以及44分，但金塊賈瑪莫瑞更加神勇，因此雙方3比3戰平。今日殊死第七戰，米契爾手感下滑，22投9中，三分球8投中2，22分、9籃板，無力回天，爵士飲恨出局。

米契爾7場比賽合計攻下254分，改寫了詹姆斯在2017-18賽季首輪面對溜馬7戰寫下的241分NBA紀錄。米契爾首輪飆進33顆三分球，刷新勇士史提芬柯瑞在2015-16賽季首輪迎戰雷霆時所創的32顆三分球聯盟紀錄。

米契爾首輪場均36.3分，不但超越「郵差」卡爾馬龍的隊史紀錄，更成為NBA史上第一人。然而再風光的紀錄卻掩蓋不了米契爾在最後8.4秒的致命失誤，背上了爵士遭到淘汰的敗戰責任。

(中時 )