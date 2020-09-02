被逮捕的犯罪嫌疑人。（上海警方）

上海警方日前經過六個多月偵查，成功破獲一起特大假冒注冊商標案，抓獲假冒注冊商標嫌疑人62名，查獲製假設備30餘台、假冒品牌包袋2000餘個，以及假皮料、五金配件、防偽扣、虛假晶片等各類原材料10萬餘件，涉案價值共計人民幣1.1億餘元。

值得注意的是，此案中有正品LV（Louis Vuitton）的專櫃銷售人員將新品包袋公開發售期前出售給該仿冒集團進行仿製，使得假包能夠同步甚至早於正品包袋公開發售期銷售。此外，該集團還在仿冒的包袋內置NFC晶片，手機掃描後會彈出LV官網。據品牌權利人介紹，LV正品包袋沒有此類NFC感應晶片，凡能夠使用手機NFC感應功能感應識別的包袋均為假冒品。

界面新聞報導，2019年12月，上海青浦警方發現，有人透過微信朋友圈常年對外銷售疑似假冒LV品牌包袋及相關配件，微信帳號實際使用者系居住在廣東省廣州市的鄭某某。

經過警方數月偵查，警方發現了以許某某、鄭某某等人為首的藏匿在廣州、東莞、佛山三地的制售假集團。6月29日，專案組趕赴廣東實地偵查。警方發現，該團夥層級明確、分工細緻，有人負責原材料、有人負責五金配件和皮料仿冒、有人負責包袋整包生產和批發，還有人負責將假冒品牌包袋銷往全國各地。

7月14日，警方在廣東省廣州市、東莞市、佛山市等地40餘處同步收網，一舉摧毀以鄭某某、許某某等人為首的製售假冒LV品牌包袋犯罪團夥。

經查，鄭某某、楊某某等透過勾結廣州LV品牌專櫃員施某，對正品LV包袋進行仿製。施某利用工作便利，在新品包袋公開發售期前，通過其他專櫃等管道提前獲取新品包袋並加價出售給制假團夥進行仿製，從而使得假冒品牌包袋能夠同步甚至早於正品包袋公開發售期上市銷售。

仿製後，鄭某某、楊某某等人在廣州市、東莞市等地大量生產印有LV品牌商標的五金配件和皮料，而後出售給許某某等人。許等人私設工廠生產成品包袋。最終，許等人將成本僅100-200元價格的假冒成品包袋以每只300-500元價格批量出售給一級經銷商林某某、唐某某等人。林、唐在加價40％後以每只400-700元遠低於市場價的價格大肆批發、分銷至大陸多地，甚至銷往境外。

(中時 )