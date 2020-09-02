資策會MIC調查顯示，發現近年養寵物的觀念逐漸轉變為養「毛小孩」，51~55歲族群是寵物市場的金雞母，年度總花費金額最高，26~35歲族群則在購買寵物科技產品比例最高。

MIC調查發現，寵物飼主的年度消費最大宗為「醫療照護」與「飼料與零食」，雙雙落在8,400~8,500元區間，顯示「維繫寵物的健康」是臺灣寵物飼主最優先考量，而非必須開銷的前三名分別為美容服務與住宿、居家用品及娛樂與玩具;從年度總花費來看，51歲到55歲族群年均消費，比第二名的31到35歲族群高出7000元左右。

調查顯示，女性飼主在多數類別開銷大於男性，但男性飼主更捨得在娛樂與居家用品上花費，為寵物娛樂與互動產品服務潛在客群。至於「寵物訓練、諮商服務」比例偏低，年度消費金額卻排名第3，值得注意。

另外，有興趣購買寵物科技產品的網友，可接受單價平均在3,000元內，單價在1,000~2,999元區間的接受度最高。而有近四成飼主家中擁有寵物科技產品，其中以26~40歲族群購買度最高，並集中在寵物飲食行為相關產品，包含智慧型餵食器、智慧飲水機及智慧寵物攝影機等。

MIC產業分析師鐘映庭指出，「智慧項圈／追蹤器」雖然尚未普及，未來購買意願卻很顯著，與「寵物行為」或「健康監測」相關的寵物科技產品在未來深具市場發展潛力，值得期待。

值得關注的是，根據內政部公布的人口資料顯示，國內15歲以下孩童數每年約以4％的速度減少，而農委會統計的犬貓數卻逐年上升，每年成長速度達10％，因此，時勢研究預測2020年下半年，全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童人口數，2021年達到295萬隻，超過283萬名孩童，可以預見寵物市場商機無限，少子化的現象將更形嚴重。

(中時新聞網)