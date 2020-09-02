「玩色」，向來是蘋果滿擅長的行銷策略，包含早期的iMac、iPod（touch）、還有iPhone等，都持續延續著巧妙、精選的色彩策略，來擄獲消費者的心。2020年蘋果將首度推出支援5G的iPhone，根據財經外媒的預測，今年度高階款式將會迎來全新的深藍色，而2019年的主打顏色「夜幕綠」（Midnight Green）將會退場。

蘋果在iPhone行銷上，經常採用增加全新顏色的方式來刺激銷售，較為知名的案例包含iPhone 5s時的金色（當時被暱稱為「土豪金」）、iPhone 6s的玫瑰金（Rose Gold）、iPhone 7則是推出全新材質曜石黑、iPhone 8則是推出全新的金色，在玻璃背殼上展現不同以往的光澤與質感。在iPhone XR蘋果則是推出了藍色、珊瑚色、黃色等較特別的顏色；在iPhone 11系中，蘋果則讓藍色、珊瑚色退場，推出全新的綠色與紫色，在iPhone 11 Pro系列中則是推出嶄新的夜幕綠，在在成為話題。而今年，則是多次傳出iPhone 12高階款將會有全新的深藍色或稱海軍藍的新顏色。

2020年初知名爆料達人 Max Weinbach 與 YouTube EverythingApplePro 頻道合作，製作了海軍藍 iPhone 12(暫定名稱)的概念影片。(摘自YouTube)

知名財經外媒記者Mark Gurman預測，蘋果在今年的iPhone 12 Pro系列中，預計將會推出全新的深藍色款式，另一方面則讓原本iPhone 11 Pro系列中獨有的夜幕綠款式退場。

早在2020年初，知名爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)便與訂閱人數近800萬的 YouTube 頻道 EverythingApplePro 合作，預測iPhone 12系列將會推出全新的海軍藍款式。Max Weinbach曾在iPhone 11系列推出之前預測iPhone 11將會推出全新的綠色，準確命中。這一次會否再度命中，值得一看。

此外值得一提的是，彩通（Pantone）在 2018 年底公布的 2019 年度代表色就是 PANTONE 16-1546 Living Coral(活珊瑚橘)，在2018年蘋果就率先在iPhone XR中採用獨樹一格的珊瑚色。而彩通已公布的 2020 年度代表色則是「PANTONE 19-4052 Classic Blue | 經典藍」，正巧又跟謠傳蘋果即將推出的海軍藍不謀而合。到底今年蘋果會不會再一次搭上彩通年度代表色的列車而掀起熱潮？

為iPhone導入新色可說是新機中最微小的改變之一，但是卻都能在市場上收到不少奇效。除了新色值得關注外，iPhone 12系列今年將會一次推出4種款式，且支援5G，也是話題之一。今年更是蘋果解決與高通的專利戰後，重新採用高通的數據機晶片，對於新機的連線能力將再有提升。此外，iPhone 12 Pro系列預計升級採用光學雷達，對於AR（擴增實境）類應用，還有拍照等應用，或都將帶來助益。只是由於疫情對研發層面帶來的影響，蘋果已確認新一代iPhone將會比往年延後數週發表，預計等到10月是必然的結果。

(科技)