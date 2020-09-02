網紅反骨男孩（Wacky Boys），頻道訂閱人數高達140萬人，人氣可說相當火紅，不過近來卻被網友爆料團隊剪接師「重言」，與女網友鹹濕對話紀錄曝光，用詞更是相當露骨，事件爆發後還不知悔改，讓酷炫相當震怒，二話不說直接開除。

反骨男孩剪接師重言爆出醜聞，有網友在Dcard踢爆他和女網友私訊對話，只見他回覆女網友限動：「超可愛的，想捏」，但卻被對方婉拒：「不好吧哈哈哈哈」，未料他竟食髓知味回覆：「不好嗎？那想捅」、「捏了再捅」，可說是開盡黃腔，對話截圖被PO上網後引起公憤，未料重言竟回嗆留言網友：「哭你老母雞」，不知悔改的態度讓老闆酷炫相當不滿，直接將對方開除，他坦言重言工作能力雖強，但礙於這種行為會重挫形象，不得不作這樣的處置，此外更強調整件事不是錯在把妹，而是事後處理事情的態度。

老闆酷炫也在事後錄製影片直言：「大家去應徵公司的時候，不知道你們每個人只要影響到公司，我都有義務要對你們做處置，公司沒制度太鬆散就是有這樣的結果」，而重言遭開除時還傳訊求情要繳學費得有收入，這讓酷炫痛批：「為什麼人都在處於弱勢時給情緒勒索」，並坦言：「請員工是要解決問題，若增加問題請你離開」，對於開除剪接師一事態度相當堅定。

對此網友也紛紛留言：「快速做懲處，是一種保護人的表現，也是讓重言為自己負責」、「會影響公司名譽的人絕對要切割到底」、「大家都是成年人了，要為自己行為負責」，相當認同酷炫事後的處理態度。

(中時新聞網)