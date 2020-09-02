新冠肺炎疫情席捲全球，造成各國經濟受到嚴重衝擊，澳洲國家統計局（Australian Bureau of Statistics）於2日公布經濟數據顯示，該國第二季國內生產毛額 （GDP）較上季萎縮7%，且萎縮幅度遠大於前一季的0.3%，為該國自1991年來首次出現連兩季下滑，也創下澳洲29年來首見的經濟衰退。

近來各國接連公布2020年第二季經濟數據，美國修正過後第二季GDP萎縮31.7%，創下有史以來最大跌幅，歐洲最大經濟體德國也在第二季承受9.7%的下滑。

根據統計數據，澳洲2020年第二季GDP較去年同期萎縮6.3%，高於預期的5.1%，且創下自1959年開始紀錄以來的最大單季降幅。

澳洲原為最早重啟經濟的國家之一，但碰上部分地區新冠肺炎疫情反撲，為圍堵疫情澳洲重新祭出嚴格措施，人口第二大州維多利亞州（Victoria）目前仍在封鎖階段，民眾非必要不得外出，且實施宵禁管制使大部分經濟活動仍處於停擺階段。

為支撐澳洲經濟，澳洲儲備銀行（Reserve Bank）於1日宣布將基準利率維持在歷史低點的-0.25%，且計畫將定期融資機制的規模擴大至2,000億澳元（約新台幣4.34兆元）。

(工商 )