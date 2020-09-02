IDC《中國可穿戴設備市場季度跟踪報告，2020年第二季度》顯示，2020年第2季中國可穿戴設備市場出貨量為2658萬台，年增4.1％。基礎可穿戴設備（不支持第三方應用的可穿戴設備）出貨量為2224萬台，年增6.1％，智能可穿戴設備出貨量為435萬台，下降4.9％。

根據界面新聞報導，華為憑藉運動手錶GT2和真無線耳機Freebuds 3，不僅在手錶和藍牙耳機市場增長明顯，更鞏固了其在整體可穿戴設備市場上的榜首地位。

小米儘管在手環市場上依然穩坐龍頭寶座，但新品手環產品對整體表現拉動作用有限，例如小米手環5由於上市時間較晚，對本季度出貨量貢獻較小；且小米在藍牙耳機產品線上處於新品切換期，尚未取得進一步突破。

蘋果在第2季度位列第三，AirPods和Apple Watch系列產品受到6月促銷季的拉動，上半年積累的需求進一步釋放，出貨量持續增長。

步步高旗下的小天才和奇虎360在兒童手錶市場上，依然受到市場需求提振不足的影響，出貨量呈現不同程度的下滑。

(旺報 )