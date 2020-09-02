新北市議員劉美芳舉行記者會揭發業者假徵才真詐財。（王揚傑攝）

畢業季求職詐騙頻傳，新北市議員劉美芳日前接獲家長陳情，智能障礙的26歲女兒小梅（化名）向板橋某生前契約業者求職，卻遭人偽造在職證明申請信用卡，並刷卡消費7萬餘元。今（2）日劉美芳邀集警方、律師、消保官舉行記者會揭發該公司，該公司則發聲明表示，與小梅接洽的張男雖具公司傳銷商身份，但張男所為與公司業務無關，屬其個人行為。

據了解，小梅生長於單親家庭，為減輕母親經濟壓力上網求職，在交友網站結識自稱某生前契約公司業務的張男，張男偽造小梅的工作、薪資證明後，要求小梅提供身分證件向銀行申請信用卡，再至拍賣網站刷卡購買保養品，待母親收到銀行催繳存證信函後，才驚覺事態嚴重。

劉美芳表示，小梅因智能上的問題，卻遭有心人士利用，背上一屁股債，坊間這樣的公司，非常容易成為社會新鮮人的求職陷阱，希望相關單位能全力追查，把不法的業者繩之以法。

新北市消保官周繼雄表示，小梅有智能方面問題，認知能力不足，信用卡契約顯然有重大瑕疵，當事人可主張撤銷契約，至於業者部分利用假謀職販賣商品，已涉及洗錢，主管機關將會深入追查。

海山警分局表示，警方已通知涉嫌人張男說明，目前尚未到案，將釐清張男有無違反銀行法29條、多層次傳銷管理法第18條及29條。

律師王家敏建議，民眾購買多層次傳銷前應詳閱契約，如一時被業務話術洗腦，事後想要解約，依據《多層次傳銷管理法》規定，消費者可在簽約的30天內以書面通知直銷公司解約，直銷公司則必須接受退貨和退費申請。

(中時 )