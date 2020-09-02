蔡政府大力宣傳台美關係及國際關係蓄勢待發，被問到台美經濟商務高階對話實質內涵，又與現行TIFA架構有何不同。外交部長吳釗燮表示，高階段對話涉及更長遠的經濟商務議題；而TIFA則是現行經貿投資架構可談細節實質議題。

台灣即將展開高階經貿對話，連蘇揆昨在臉書都表示，「台灣要走向世界，沒有比現在更好的時機」。但對於高階經貿對話實質內容，外界感到好奇。

吳釗燮上午在行政院記者會表示，美國亞洲助卿史達偉已說明，美國會啟動經濟商務高階對話， 其中涉及台美經貿議題，雙方正磋商中，關於何時啟動、如何啟動、哪些人參加等問題，若有具體結果就會跟大家報告。

被問到TIFA跟高階經貿對話有何不同，吳釗燮說，前者是經貿投資架構，可談細節實質的議題，而後者包括能源、基礎建設等等，是在TIFA之外，另開一個台美可討論更多、更長遠深入的經濟商務議題。吳釗燮並說，目前針對TIFA問題台灣也在與美磋商當中，若能召開會由經貿部門對外說明。

(中時 )