台彩今推出2款刮刮樂，炫亮有型的重量級創意新品，總獎金逾15億元。(洪凱音攝影)

公益彩券出新招！台灣彩券今公布嶄新的「大樂透」中秋加碼活動，9月15日開獎的大樂透除了加開「百組百萬」的獎項外，總經理蔡國基表示，這次還創新增開獎金倍數球，每組原本100萬元的獎金，有機會翻倍成200萬元、300萬元，全新的倍數球加碼總獎金5000萬元，送完為止。

蔡國基表示，大樂透總加碼獎金達1.5億元，而5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」將於10月1日至16日獎金加碼共16天，累計今年中秋加碼總獎金達3.8億元。

刮刮樂也同步推出2款炫亮有型的重量級創意新品，首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製、頭獎獎金1000萬元的「1000萬大富翁」，以及券面形狀突破傳統、結合中秋滿月圓型剪裁的「幸福好圓」，兩款新品總獎項超過268萬個、總獎金逾15億元。

這次全新獎金的倍數球，蔡國基表示，大樂透開獎由電視台現場轉播，會先開倍數球，有1顆3倍球、3顆2倍求以及6顆1倍球，總計有10顆倍數球，開出幾倍球，當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元，獎金倍數球加碼總獎金為5000萬元。

舉例來說，大樂透第1期開出3倍球、8注百組百萬，等於每注獎金300萬元，倍數球的加碼獎金每注將支付200萬元（300萬元減100萬元），累計該期的加倍獎金為1600萬元，剩餘的3400萬元倍數獎金將於下期持續開出，若之後開獎都是1倍球，等於倍數獎金未分出，將於加碼活動的最後一期全數均分。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從10月1日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

刮刮樂「1000萬大富翁」每張售價1000元，頭獎1000萬元共有2個，票面首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製，閃亮耀眼吸睛的設計以「1000萬大富翁」文字作為刮區，霸氣又充滿財富感，搭配消費者熟悉的「對幸運號碼」、「刮三中三」及「刮六中三」等玩法，有多達20次中獎機會，2000元（含）以上的獎項超過30萬個，總中獎率60％，是目前市面上各款刮刮樂中頭獎金額與中獎率最高的遊戲。

刮刮樂「幸福好圓」每張售價200元，首度跳脫過往方形票面，以皎潔盈滿的滿月圓型剪裁與刮區設計，搭配可愛玉兔與粉嫩浪漫的馬卡龍圖案，營造圓滿團聚的節慶氛圍，共有6局「刮三中三」的簡單玩法，只要任一局刮出3個相同符號，即得該局獎金，刮區內遊戲符號結合烤肉、馬卡龍、月餅、玉兔等應景元素，總中獎率50.1％，等於平均每兩張就有一張中獎，最高獎金10萬元達200個，非常適合贈送親友傳達幸福感受。

(中時 )